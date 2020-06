Coronavirus: drie doden en vijf ziekenhuisopnames gemeld

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is opgelopen tot 6016. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) drie nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. In Nederlandse ziekenhuizen zijn vijf nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.794.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas na een tijd doorgegeven. Als iemand in het weekeinde overlijdt of in een ziekenhuis wordt opgenomen, kan het zijn dat dit in de loop van maandag wordt doorgegeven aan het RIVM. Het instituut brengt dit dan op dinsdagen naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen doorgaans wat hoger dan op andere dagen.

De drie mensen die zijn overleden, stierven respectievelijk op vrijdag, zaterdag en zondag. De vijf ‘nieuwe’ ziekenhuisopnames zijn allemaal van wat langer geleden. Twee patiënten werden vorige week donderdag naar een ziekenhuis overgebracht, eentje twee dagen daarvoor en twee mensen werden in de laatste week van mei opgenomen.

Er zijn 165 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het totaal komt daarmee uit op 47.739.