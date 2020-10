Coronavirus doet Matthäus-Passion opnieuw sneuvelen

De Nederlandse Bachvereniging heeft besloten Bachs Matthäus-Passion komend jaar niet uit te voeren, maar in plaats daarvan diens Johannes-Passion. De reden is het coronavirus. Dit jaar werd de Matthäus ook al afgelast, eveneens wegens de coronacrisis.

„Zowel de lengte van het stuk als het grote aantal musici waarmee de Bachvereniging de Matthäus uitvoert, laten zich niet rijmen met de beperkingen die deze pandemie met zich meebrengt. Een ingekorte of gemankeerde versie met minimale bezetting doet geen recht aan de wijze waarop de Bachvereniging Bachs muziek uitvoert”, aldus een woordvoerster.

De Johannes duurt nog geen twee uur en kan dus zonder pauze worden uitgevoerd, waardoor het aantal bewegingen wordt beperkt. Ook kan deze Passion door aanmerkelijk minder musici ten gehore worden gebracht, waardoor de 1,5 meter afstand tussen de medewerkenden kan worden gehandhaafd.

De Bachvereniging zou komend jaar, in de weken voor Pasen, met 65 musici de Matthäus-Passion twaalf keer uitvoeren, waarvan vijf keer in de Goede Week in de Grote Kerk van Naarden. De uitvoeringen in deze kerk alleen al trekken normaliter 1750 mensen per keer. Net als anders van de Matthäus zullen er van de Johannes uitvoeringen zijn in deze kerk en in verschillende concertzalen in het land. Hoeveel mensen daar kunnen bij zijn, staat nog niet vast.

De organisatie noemt het afzien van de Matthäus een „bittere pil”: „Bachs Matthäus-Passion is hét icoon van de Bachvereniging en was zelfs de aanleiding voor de oprichting van het ensemble in 1921.” Alleen in 1928 moest de Matthäus plaatsmaken voor de Johannes, maar waarom is tot op heden niet teruggevonden in de archieven. Verder ging de Matthäus in de Tweede Wereldoorlog een keer niet door en dus dit voorjaar.

Veel mensen die voor dit jaar kaarten hadden gekocht, vroegen hun geld niet terug om de musici, meestal zzp’ers, te steunen. Volgens de organisatie zijn ze van dat geld allemaal rechtstreeks en voor een belangrijk deel gecompenseerd: „We zijn enorm gesteund en dankbaar”.

In 2022 hoopt de Bachvereniging haar eeuwfeest in volle glorie te kunnen vieren.