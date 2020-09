‘Coronatestsysteem loopt vast zodra het mooie weer voorbij is’

Het systeem om mensen te testen op corona loopt binnenkort compleet vast. Dat zegt directeur Bram Diederen van Microvida, een van de grootste testlaboratoria van het land, in een interview met de Volkskrant.

„Iedereen testen, testen, testen is natuurlijk een mooie politieke belofte, in praktijk blijkt het systeem aan alle kanten te kieren en te kraken. En dan moet het snotneuzenseizoen nog beginnen”, zegt de arts-microbioloog.

Diederen wijst erop dat er nu al tegen de grenzen wordt aangelopen van wat mogelijk is en dat mensen soms vijf dagen moeten wachten op een testuitslag. „Dat is gewoon te lang, je wilt het binnen een dag weten. En dan zitten we nu nog in september. Het is hartstikke mooi weer, in de ziekenhuizen is niks aan de hand. Ik garandeer: als we straks in oktober zitten, loopt het systeem compleet vast. Dit wordt gewoon een ramp”, aldus Diederen tegen de krant.

Hij stelt dat de zwaarste, meest complexe middelen worden ingezet om alle Nederlanders met een snotneus te testen. Middelen die eigenlijk zijn bedoeld voor ziekenhuispatiënten. „We zien mensen die zich meerdere keren per week komen laten screenen, die kennen ze bij de teststraat al bij voornaam.”