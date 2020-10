‘Coronatestkit-producent ontweek voor miljoenen aan belasting’

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro’s aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering. Dat meldt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek.

SOMO onderzocht de jaarrekeningen van het bedrijf, waaruit zou blijken hoe de onderneming belasting ontwijkt over winsten. „Het bedrijf heeft een netwerk van brievenbusmaatschappijen opgezet in Europese belastingparadijzen Ierland, Luxemburg en Malta om zo via interne leningen belasting te kunnen ontwijken.”

De onderzoekers schatten dat Qiagen 93 miljoen euro aan belasting heeft ontweken sinds 2010 en een fiscale aftrekpost van 49 miljoen euro heeft opgebouwd. SOMO geeft aan dat dit een conservatieve schatting is, omdat niet alle potentiële ontwijkingsstructuren zijn onderzocht.