Coronaregeling voor flexwerkers met twee weken verlengd

Flexwerkers die gebruik willen maken van de regeling die is bedoeld om hen vanwege de coronacrisis financieel te ondersteunen, krijgen daar langer de tijd voor. Ze kunnen tot 26 juli een aanvraag indienen voor de zogenoemde TOFA-regeling.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor die andere regeling, de NOW. Flexwerkers die in februari minimaal 400 euro bruto verdienden en in april daar ten minste 50 procent van kwijt waren, kunnen aanspraak maken op de TOFA. Ze ontvangen een eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei.

Tot dusver hebben zo’n 19.000 mensen een aanvraag ingediend, laat het ministerie van Sociale Zaken weten. Ruim de helft van de aanvragen is afgewezen, omdat mensen niet aan de voorwaarden voldoen.