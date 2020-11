Coronaposters beklad in Etten-Leur

In Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn afgelopen nacht tientallen borden die langs de weg en bij bushokjes staan vernield en beklad. De politie doet geen mededelingen over wat er op de borden staat en hoe ze zijn beklad. BN DeStem meldt dat posters van de campagne ‘Met ELkaar’ zijn beklad met antisemitische symbolen als jodensterren en hakenkruizen. De campagne spoort het publiek aan om mondkampjes te dragen vanwege het coronavirus.

De politie is op zoek naar de daders en wil in contact komen met getuigen van de vernielingen. ‘Met ELkaar’ is aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om de onderlinge verbondenheid van inwoners van Etten-Leur kracht bij te zetten.

Tijdens de tweede coronagolf wordt opgeroepen een mondkapje te dragen. Die actie is nu het doelwit geworden van vandalisme, aldus BN DeStem.