Een isolatiepost voor mensen met een mogelijke coronabesmetting in het Brabantse Beek en Donk is in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield, meldt de politie. Mogelijk werd de vernieling door middel van vuurwerk aangericht.

Het gaat om een container naast een medisch centrum waar de huisarts patiënten ziet die mogelijk corona hebben. Wat er precies is gebeurd moet nog worden onderzocht, aldus de politie.