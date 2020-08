Coronapatiënten waren onder meer in Frankrijk, Spanje en Turkije

Een op de tien nieuwe coronapatiënten is mogelijk in het buitenland besmet geraakt. Van de 4036 nieuwe gevallen waren 408 mensen in de twee weken voor het begin van de ziekte in het buitenland.

Van die 408 nieuwe coronapatiënten zijn 91 in Frankrijk (22,4 procent) geweest en 64 in Spanje (15,8 procent). Andere landen zijn Duitsland (10 procent) en België (8,6 procent).

Turkije en Malta zijn snelle stijgers. Sinds 1 juli is het coronavirus vastgesteld bij 47 mensen die in Turkije zijn geweest, en 30 van hen zijn in de afgelopen week positief getest. Het aantal coronapatiënten dat in Malta is geweest, steeg in de afgelopen week van 9 naar 39. Het aantal Italiëgangers met corona steeg in een week tijd van 4 naar 22.