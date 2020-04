Coronapatiënt Rotterdam krijgt plasma met antistoffen

Een patiënt met het coronavirus heeft bloedplasma van genezen mensen gekregen. In het plasma zitten mogelijk antistoffen, die zouden kunnen helpen bij het genezen. De toediening gebeurde woensdag, bevestigt het Erasmus MC in Rotterdam vrijdag na een bericht van de NOS. Of de antistoffen aanslaan, meldt het ziekenhuis niet. Het is het begin van het Rotterdamse experiment, waar ook andere ziekenhuizen zich bij hebben aangesloten.

Of de methode echt patiënten kan genezen, is nog niet zeker, maar de Rotterdamse internist-infectioloog Bart Rijnders wil dat zo snel mogelijk onderzoeken. Hij verwacht over een paar maanden resultaten te hebben. Zuid-Koreaanse artsen meldden dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, herstelde coronapatiënten.

Het bloedplasma wordt afgenomen bij bloedbank Sanquin. Enkele honderden donoren hebben zich aangemeld.