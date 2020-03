Coronapatiënt in isolatie in containerhuisje Hoofddorp

Op het terrein van de brandweer in Hoofddorp zijn twee ‘containerwoninkjes’ neergezet voor de isolatie van reizigers van Schiphol die positief zijn getest op het coronavirus en nog niet kunnen doorreizen. Dat bevestigt de woordvoerster van de burgemeester van Haarlemmermeer na berichten in verschillende media. Volgens haar is de benaming ‘container’ niet passend: het zijn eenkamerwoninkjes met een wc, een douche, ramen en een deur.

Woensdag was één van de twee huisjes in gebruik genomen door een man die via Schiphol het land was ingekomen en die besmet bleek. Hij zat daar in isolatie en kreeg zijn eten en drinken aangereikt. Voor de patiënt is inmiddels een ander onderkomen gevonden, waar hij in isolatie moet blijven, aldus de woordvoerster. Het is niet bekend uit welk land hij komt.