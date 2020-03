Coronapatiënt in isolatie in containerhuisje Hoofddorp

Op het terrein van de brandweer in Hoofddorp zijn twee ‘containerwoninkjes’ neergezet voor de isolatie van reizigers van Schiphol die positief zijn getest op het coronavirus en nog niet kunnen doorreizen. Dat bevestigt de woordvoerster van de burgemeester van Haarlemmermeer na berichten in verschillende media. Volgens haar is de benaming ‘container’ niet passend: het zijn eenkamerwoninkjes met een wc, een douche, ramen en een deur.

Op dit moment is één van de twee huisjes bezet. Er wordt een man opgevangen die via Schiphol het land is ingekomen maar nog niet kan doorreizen. Hij zit daar in isolatie en krijgt zijn eten en drinken aangereikt. Intussen wordt gezocht naar een andere plek om deze patiënt op te vangen. Waar hij vandaan komt, kan de woordvoerster niet zeggen.