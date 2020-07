Coronapandemie oorzaak flinke terugloop aantal scheidingen

De forse terugloop van het aantal echtscheidingsaanvragen komt door de coronapandemie. Dat meldt de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators na onderzoek onder ruim driehonderd leden.

Een groot deel, 77,5 procent, van de leden vermoedt dat mensen hun beslissing uitstellen vanwege financiële onzekerheid. Ook zorgen om huisvesting na de scheiding speelt geregeld (32,1 procent) een rol. Maar ook het gegeven dat de kinderen nu onverwachts fulltime thuis waren, lijkt aanleiding te zijn geweest om de aanvraag op te schorten, aldus vFAS.

De coronacrisis zou sommige stellen (ongeveer 7 procent) echter juist dichter tot elkaar hebben gebracht of ervoor hebben gezorgd dat ze kiezen voor relatietherapie of mediation. Voorzitter van de vFAS Alexander Leuftink: „Landelijk hebben we de afgelopen periode een terugloop van het aantal scheidingen gezien, terwijl financieel onzekere tijden veelal wel weerslag hebben op het aantal echtscheidingsaanvragen. Ook zijn de huizenprijzen anders dan ten tijde van de financiële crisis, niet ingestort. Toch laat zo’n onderzoek ons ook verrassende dingen zien, zoals stellen die eerder bereid zijn tot overleg en hun huwelijk willen redden.”

Het aantal gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding is de afgelopen maanden wel toegenomen, geeft Leuftink aan. „Dat zou kunnen betekenen dat mensen door de coronamaatregelen eerder bereid zijn het samen op te lossen. Er lijkt meer compassie te zijn.”

Verder wijst het onderzoek uit dat een overgrote meerderheid van de advocaten (71,8 procent) denkt dat als gevolg van de coronacrisis het aantal echtscheidingszaken de komende maanden zal toenemen. Ook blijkt de intelligentie lockdown bij veel ex-partners voor veel onduidelijkheid te hebben gezorgd, aldus de vFAS. „Er zijn veel vragen binnengekomen over het nakomen van het ouderschapsplan bij ex-partners. Zij maken zich vooral zorgen over de ex-partner, die zich niet aan de omgangsregels houdt en het kind bij een van de ouders weghoudt”, meldt de vereniging.

Advocaten zijn in de afgelopen maanden volgens vFAS ook vaak benaderd met vragen over de mogelijkheid tot wijzigen van de (partner)alimentatie als gevolg van (tijdelijk) inkomensverlies. „De onzekerheid over de huidige en toekomstige financiële situatie maakt het in veel gevallen lastig de alimentatie vast te stellen of te wijzigen.”