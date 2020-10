Coronapandemie noopt HTM tot aanpassingen dienstregeling

Vervoersbedrijf HTM past de dienstregeling voor de bus en RandstadRail aan. HTM zegt zich genoodzaakt te voelen tot deze stap vanwege de effecten van de voortdurende coronapandemie.

Voor alle buslijnen geldt per 19 oktober dat de extra ritten tijdens de spitstijden komen te vervallen. Ook rijdt spitsbus 29 niet. De frequentie van de meeste buslijnen wordt overdag verlaagd. Op buslijn 28 worden aardgasbussen ingezet in plaats van de elektrische bus.

Voor RandstadRail gaan de aanpassingen 22 oktober in. Tram 3 en 4 blijven ieder zes keer per uur rijden. Tram 34, die rijdt tussen De Savornin Lohmanlaan en Lansingerland Zoetermeer, komt te vervallen. Op het traject van tram 19 worden R-Net trams ingezet in plaats van de RandstadRailtrams. Daarmee beschikt HTM naar eigen zeggen over voldoende trambestuurders die RandstadRail kunnen rijden.