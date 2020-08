CoronaMelder beschikbaar; maar niet voor iedereen

De app CoronaMelder is maandag gelanceerd. Een doorbraak in de strijd tegen het virus wil IT-expert Brenno de Winter dat niet noemen. „De app is een hulpmiddel. Niets meer.”

Hij hoopt dat minimaal 20 procent van de bevolking de corona-app op hun telefoon installeert. Maar ook als dat niet gebeurt, is De Winter, verantwoordelijk voor de privacybescherming en informatieveiligheid van de CoronaMelder, overtuigd van het nut van de toepassing. „Als zo’n 10 tot 15 procent van de Nederlanders de app downloadt, zou dat al verschil moeten maken op de R0, het reproductiegetal van het virus.”

CoronaMelder moet virus indammen

De CoronaMelder is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Een gebruiker die langere tijd in de buurt is geweest van een persoon die het coronavirus onder de leden blijkt te hebben, krijgt een melding en kan zich laten testen. Hoewel de app in heel Nederland te downloaden is, werkt hij tot 1 september enkel in delen van Drenthe, Gelderland en Overijssel.

Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat er geen overige maatregelen tegen het virus nodig zijn als minimaal 60 procent van de bevolking de app gebruikt, legt De Winter uit. Dat percentage zal Nederland hoogstwaarschijnlijk niet halen, zegt hij. „Maar ook in kleine setting loont de app. Zo is het goed mogelijk dat iemand die een melding krijgt ervoor kiest tijdelijk niet bij zijn vader of moeder in het verpleeghuis op bezoek te gaan. Wie weet hoeveel besmettingen daardoor voorkomen worden.”

Een groot voordeel van de app is volgens De Winter de snelheid en nauwkeurigheid. „Bron- en contactonderzoek is tijdrovend. Door het gebruik van de CoronaMelder kan je drie tot vier dagen winnen; dat is extreem waardevol.”

Persoonsgegevens

Aanvankelijk trok De Winter zijn handen van de ontwikkeling van de CoronaMelder af. „In het eerste stadium was onvoldoende nagedacht over de beveiliging van de toepassing”, legt de privacydeskundige uit. „Dat is nu anders. De CoronaMelder verzamelt geen locatie- en persoonsgegevens en heeft enkel als doel een waarschuwing te geven als iemand langere tijd dicht in de buurt van een besmet persoon is geweest.”

Toch is hij zich ervan bewust dat niet iedereen de app zal omarmen. „Je zult altijd mensen hebben die er wantrouwig tegenover blijven staan. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat we van een toepassing met zoveel zekerheid kunnen zeggen dat de privacy gewaarborgd is.”

Besturingssysteem

De CoronaMelder is niet op elke telefoon te downloaden. „De app werkt via Bluetooth. We wisten dat deze techniek enkel op de telefoons met de nieuwere besturingsystemen werkt”, zegt De Winter. „Die beperking is jammer en we hadden daarover misschien duidelijker moeten communiceren.” Aan de andere kant is het volgens hem vanuit epidemiologisch oogpunt niet onoverkomelijk. „Je probeert een grote groep te bereiken om zo grip te krijgen op het virus. Dat kan alsnog.”

Het is volgens de IT-expert niet helemaal duidelijk op hoeveel telefoons de app niet werkt. „Sommige mensen kunnen de app wel weer gebruiken als ze bijvoorbeeld hun iPhone upgraden. Dat maakt het ingewikkeld.”

Aanvankelijk zou de app door de GGD in Rotterdam getest worden. Die bleek daar echter niet klaar voor. Op korte termijn levert de invoering van de CoronaMelder de GGD’s wellicht extra werk op, zegt De Winter. „Het is goed mogelijk dat meer mensen zich laten testen.” Op langere termijn zal de app de gezondheidsdienst echter behoorlijk wat werk uit handen nemen. „Bron- en contactonderzoek kost veel tijd. Nu krijgen gebruikers zelf een uitnodiging om zich te testen. Daarnaast kun je door preventie nieuwe uitbraken voorkomen.”