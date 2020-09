Coronakapel Kerkrade geteisterd door rondhangende vandalen

De Coronakapel in Kerkrade wordt de laatste weken geteisterd door rondhangende jongeren, die er vernielingen aanrichtten en een vrijwilligster en de pastoor bedreigden. De jongeren gooiden banken in de kapel om, lieten brandende sigaretten op de nieuwe vloermat vallen, plasten tegen de kerkdeur en bedreigden de vrijwilligster die de kapel ’s avonds komt afsluiten. Een woordvoerder van de politie bevestigde woensdag de inhoud van een vlog op YouTube, die pastoor Hans Kreuwels hierover maakte.

De pastoor heeft vorige week aangifte gedaan van het vernielen van zijn auto. Onbekenden hadden die dag zijn autospiegels kapot getrapt en zijn op de motorkap gesprongen. Volgens Kreuwels een wraakactie omdat hij een jongere bij de kapel had aangesproken op zijn asociale gedrag.

Volgens een woordvoerder van de politie zorgde de groep jongeren eerst voor overlast in een andere Kerkraadse wijk. Maar sinds daar verscherpt toezicht is, weken ze uit naar de Coronakapel als nieuwe hangplek. De politie kan er volgens de woordvoerder weinig tegen doen. „We moeten ze op heterdaad betrappen, of er moeten getuigen gevonden worden, maar dat alles is niet het geval”, aldus de woordvoerder. De gemeente Kerkrade heeft stadstoezicht gevraagd de kapel extra in de gaten te houden.

„De naam Coronakapel verwijst overigens niet naar Covid-19, maar naar de kroon van de Heilige Maagd Maria”, aldus de woordvoerder van de politie. „De kapel wordt in coronatijd opengehouden zodat mensen zonder drukte naar de kerk kunnen gaan”, aldus de woordvoerder. De jongeren maken volgens hem van de gelegenheid gebruik om binnen rond te hangen.