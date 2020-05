Coronafonds keurt eerste aanvragen getroffen zorgverleners goed

Het speciale coronafonds voor zorgverleners die zelf ernstig ziek zijn geworden door hun hulp aan patiënten heeft de eerste zes aanvragen binnengekregen. De onlangs opgerichte Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) laat weten dat twee verzoeken om een uitkering al zijn goedgekeurd en volgende week worden uitgekeerd.

Twee chirurgen van het UMC Utrecht, Sander Muijs en Marijn Houwert, besloten het fonds op te richten. Het biedt financiële ondersteuning aan zorgverleners die door hun werk „in de frontlinie” van de coronazorg zelf ernstig ziek zijn geworden én aan nabestaanden van zorgverleners die zijn overleden aan het virus. De uitkering bedraagt 30.000 of 50.000 euro.

Het fonds wordt gevuld met donaties van bedrijven en andere organisaties. Het kabinet verdubbelt het bedrag. Tot nog toe is 3,6 miljoen euro gedoneerd of toegezegd, dus ruim 7 miljoen euro beschikbaar na de aanvulling van de overheid, aldus Stichting ZWiC.

De oprichters roepen branche- en koepelorganisaties op het fonds meer bekendheid te geven onder hun achterban. „Het is voor ons van groot belang alle zorgverleners die in aanmerking komen voor een bijdrage, hierover te informeren. In samenwerking met alle partijen in het veld kunnen we ervoor zorgen dat de zorgverleners die zich hebben ingezet voor ons gezamenlijk belang, ook ondersteund worden nu zij zelf steun nodig hebben.”