Coronadoden op Sint Maarten vooral immigranten

Tien van de dertien mensen die tot nu toe op Sint Maarten zijn overleden aan corona, waren immigranten. Een deel van hen verbleef illegaal op het eiland, zegt minister-president Silveria Jacobs.

Volgens Jacobs had Sint Maarten geen dertien coronadoden gehad als de patiënten eerder naar de dokter waren gegaan. „Ze hadden andere medische klachten en hebben lang gewacht voordat ze naar een dokter gingen.”

Sint Maarten telt meer coronadoden dan Aruba (twee) en Curaçao (een). Sint Maarten is dichtbevolkt, met officieel 133 personen per vierkante kilometer. Dat kan volgens Jacobs hebben geleid tot meer besmettingsgevallen. In totaal zijn er 76 besmettingen op het eiland geregistreerd op ruim 42.000 bewoners.