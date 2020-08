Coronadebat eindigt met hard verwijt richting coalitie

Het ingelaste debat over het coronavirus eindigde woensdagavond met een fel verwijt van de oppositie richting de coalitie. PVV-voorman Geert Wilders wilde hoofdelijk stemmen over een voorstel voor salarisverhoging voor zorgwerknemers, maar daarvoor waren niet meer genoeg Kamerleden aanwezig.

Volgens Wilders en andere oppositieleiders verlieten Kamerleden van de coalitie bewust het gebouw, om de stemming zo tegen te houden. D66-Kamerlid Paul van Meenen sprak dit op Twitter met klem tegen en wees op afspraken die eerder zijn gemaakt over dit soort stemmingen.

Voor een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer moeten er minimaal 76 leden aanwezig zijn: de helft, plus één. Dat zogenoemde quorum was er echter niet, nadat Wilders om de stemming had gevraagd.

Wilders sprak van „parlementaire sabotage”. „Ongehoord”, vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. „Ondemocratisch en oncollegiaal”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

„Onzin”, stelt D66’er Van Meenen. Volgens hem is er een afspraak gemaakt over hoofdelijke stemmingen in coronatijd, omdat vanwege de hygiëne er maar 50 leden tegelijk in de zaal mogen zijn. Daardoor kost de voorbereiding meer tijd dan normaal.

In een screenshot die Van Meenen en ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg plaatsten is te lezen dat een hoofdelijke stemming van tevoren moet worden aangekondigd. „Als tijdens de stemmingen blijkt dat een hoofdelijke stemming moet plaatsvinden, wordt daarvoor een ander moment gezocht.”

Over de motie van Wilders zal op een later moment worden gestemd.