‘Coronacrisis slaat grote gaten in begroting Amsterdam’

De coronacrisis leidt tot grote gaten in de begroting van Amsterdam. Dat bevestigt de woordvoerster van wethouder Victor Everhardt (financiën, economische zaken) na berichtgeving in Het Parool. Ze kan niet bevestigen dat de stad 270 miljoen euro aan inkomsten zal mislopen, zoals de krant heeft becijferd. Daarvoor is het volgens haar nog te vroeg.

Ze rekent wel voor dat Amsterdam dit jaar waarschijnlijk moet afzien van de helft van de begrote 200 miljoen aan inkomsten uit toeristenbelasting. Ook zal er fors minder binnenkomen aan parkeergeld, begroot op 270 miljoen, en aan leges (begroot op 90 miljoen) door bijvoorbeeld annuleringen van trouwerijen.

Aan de uitgavenkant zal er veel geld gaan naar zorg en inkomensondersteuning en naar een nieuw corona-noodfonds, waarvoor het stadsbestuur 50 miljoen uit de algemene reserve wil halen.

Hoe de stad de financiële tegenvallers gaat opvangen is nog niet bekend. Er zijn in elk geval gesprekken met het Rijk gaande en het college zal „mogelijk de ambities bijstellen. Daarbij zijn er geen heilige huisjes”. De woordvoerster van Everhardt wijst erop dat gemeenten hun schuld niet met miljarden mogen laten oplopen en dat de balans altijd op nul moet eindigen, omdat dat wettelijk zo is bepaald.