‘Coronacrisis kost regio Amsterdam 1,6 miljard euro per maand’

De coronacrisis kost de regio Amsterdam 1,6 miljard euro per maand, schrijft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het college baseert dat op economisch onderzoek dat in zijn opdracht is verricht. Het gemeentebestuur wil in aanvulling op de steunmaatregelen van de rijksoverheid met een eigen noodfonds komen.

De Amsterdamse regio is extra gevoelig voor de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus door het grote aandeel van horeca, luchtvaart, hotels en groothandel in de lokale economie. In Amsterdam zijn veel bedrijven afhankelijk van consumentenbestedingen en veel bedrijven rond de hoofdstad zijn weer afhankelijk van het internationale handelsverkeer.

„Elke maand dat de contactmaatregelen moeten worden voortgezet, veroorzaakt een productieverlies van 1,6 miljard euro” schrijft het college aan de raad. „Dit is een krimp van de economie in 2020 met 1,5 procent extra per maand.” Volgens de onderzoekers worden tussen de 252.000 en de 492.000 banen bedreigd door de coronacrisis.

Het college kondigt aan dat het een noodfonds van 50 miljoen euro beschikbaar wil gaan stellen uit de reserves. Dat moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De gemeente int bovendien geen markt- en staanplaatsgeld van marktkooplui in de maanden april en mei.