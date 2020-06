Coronacrisis kost Amsterdam dit jaar 350 miljoen euro

$lead

De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam dit jaar leiden tot 350 miljoen euro aan kosten. De impact van corona op de begroting van de hoofdstad kan volgend jaar oplopen tot 285 miljoen euro. Dat meldt wethouder Victor Everhardt (financiën) in een zogenoemd statusrapport over de coronacrisis. Eerder werd geschat dat het om een begrotingstekort van 261 miljoen euro zou gaan in 2020.

Het statusrapport is een verfijnde prognose van de crisiseffecten. De effecten met de grootste financiële impact zijn onder meer lagere inkomsten uit toeristenbelasting (minus 98 miljoen euro), parkeeropbrengsten (minus 75 miljoen euro) en de extra subsidie voor de kunst en cultuursector (minus 17 miljoen euro).

Het beoogde tekort van 285 miljoen euro op een totale begroting van 6,3 miljard euro noemt Everhardt een „groot, structureel gevolg” voor de begroting.

De gemeente Den Haag schatte eerder deze maand waarschijnlijk dit jaar 81 tot 131 miljoen euro schade op te lopen door de coronacrisis. De schade volgend jaar zal vermoedelijk uitkomen tussen de 39 en 71 miljoen euro. Volgens de hofstad moeten de komende tijd waarschijnlijk „ingrijpende beslissingen” worden genomen. De gemeente komt namelijk al geld tekort op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.