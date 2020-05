‘Coronacrisis kan flinke gevolgen hebben voor zorgpremie’

Zorgverzekeraars Nederland kan op dit moment nog niet zeggen of er gevolgen zijn van de coronacrisis voor de zorgpremie van volgend jaar. In het vakblad Zorgvisie stelt gezondheidseconoom Wim Groot dat de premie over 2021 weleens met circa 150 euro in totaal zou kunnen stijgen. Zorgverzekeraars Nederland, die de belangen van alle zorgverzekeraars behartigt, noemt dat „wat voorbarig”.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de financiële gevolgen zijn, aldus een zegsman. Maar Groot ziet de bui al hangen en verwacht niet dat de Rijksoverheid alle extra kosten voor haar rekening neemt. „Ook de diepe zakken van de overheid raken op een gegeven moment leeg”, zegt hij in Zorgvisie.

„Verzekeraars teren in 2020 in op hun reserves. Ze weten niet wat er verder nog allemaal op ze af komt. Dat iedereen wat extra betaalt om de extra kosten van de coronacrisis te dragen, lijkt mij voor verzekeraars een verhaal dat goed valt uit te leggen. Als je de extra kosten van de coronacrisis doorrekent, komt je uit op een stijging van de nominale zorgpremie met circa 150 euro per jaar”, zegt Groot.

Wim Groot waarschuwt verder voor al te veel landelijke regie in de zorg. „Daar waar de overheid landelijk de regie nam, ging het mis.” Daar kan Zorgverzekeraars Nederland zich wel in vinden. De organisatie stelt dat zorgkwesties het beste in de regio kunnen worden besproken door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.