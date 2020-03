Coronabesmettingen op cruiseschip bij Curaçao

Zeker vijf passagiers van het cruiseschip dat dinsdag op Curaçao was aangemeerd, zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth woensdag op Curaçao bekendgemaakt.

Curaçao heeft het RIVM op de hoogte gesteld. Het schip vaart nu rond in de Caribische Zee. Curaçaose artsen hebben dinsdag zeven personen aan boord van het schip MS Braemer van cruiseline Fred Olsen getest op een mogelijke corona-besmetting. Vijf personen zijn positief getest, van één is de uitslag nog onduidelijk. Eén persoon is negatief getest.

Het schip meerde dinsdag aan en vertrok daarna weer. Niemand is van boord gegaan.

Op het schip was onrust uitgebroken nadat bekend werd dat een passagier positief was getest op het coronavirus, twee dagen na vertrek van het schip. Een bemanningslid die contact met de passagier had gehad, werd daarop in quarantaine geplaatst op het schip en begon later te hoesten en kreeg koorts.

Het schip zou na Curaçao naar Barbados gaan, maar dat eiland lijkt niet in staat het cruiseschip te ontvangen. Er wordt nu gekeken waar het cruiseschip kan aanmeren en de passagiers in quarantaine kunnen worden geplaatst.

De meeste mensen op het schip zijn afkomstig uit de Filipijnen. Verder komen passagiers uit onder meer Thailand en Indonesië. Volgens Gerstenbluth zijn één of twee Nederlanders aan boord van het cruiseschip.

Op dit moment zijn er negen mensen aan boord van het schip in afzondering geplaatst. Volgens Gerstenbluth zijn al die personen in redelijk goede staat en is het volgens de kapitein van het schip niet nodig dat ze in een ziekenhuis worden opgenomen.