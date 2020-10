Coronabesmettingen bij twee nertsenbedrijven in Limburg

Bij twee nieuwe nertsenbedrijven in Limburg zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Veulen (gemeente Venray) en een bedrijf in Evertsoord (gemeente Horst aan de Maas). De dieren worden zo snel mogelijk gedood.

De besmettingen kwamen aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Veulen heeft 5800 moederdieren en dat in Evertsoord 9000.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn inmiddels bij 64 van de 128 nertsenhouderijen in Nederland besmettingen vastgesteld. Het kabinet heeft, na advies van deskundigen, besloten de nertsenfokkerij per maart 2021 te verbieden, drie jaar eerder dan verwacht.