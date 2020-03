Coronabesmetting vastgesteld bij reeds vertrokken deelnemer Tefaf

Een van de standhouders op de internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf, die deze week in Maastricht wordt gehouden, blijkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de beurs op zijn site. De betrokkene was tot en met zaterdag op de Tefaf, de dag waarop het evenement opende voor publiek. Hij was vanaf donderdag aanwezig, de dag voor genodigden.

De beursdeelnemer vertoonde geen symptomen op de beurs en werd pas daarna, op maandag, positief getest. De beurs heeft contact gehad met onder meer de GGD. Die heeft vastgesteld dat de besmetting geen risico’s voor de beursdeelnemers en -bezoekers met zich heeft meegebracht, omdat de handelaar op de Tefaf geen verschijnselen vertoonde en daardoor dus niet besmettelijk was.

De beurs kan vooralsnog gewoon doorgaan, maar de situatie wordt continu gemonitord. Door het nieuwe virus trekt de beurs, die doorgaans rond de 70.000 mensen over de vloer krijgt, dit jaar fors minder bezoekers.