Corona-uitbraak zet Navigators op scherp

Op de christelijke Navigators Studentenverening Groningen (N.S.G.) blijken zestien leden besmet met corona. „De impact is groot.”

De eerste melding van een positieve coronatest kwam op dinsdag 8 september binnen bij Groningse studentenvereniging die zo’n 450 leden telt. „Uit bron- en contactonderzoek bleek dat die persoon niet in contact was geweest met andere N.S.G.-leden”, licht woordvoerder Rixt Oving toe. „We dachten eerst dus dat het om een op zichzelf staande besmetting ging.” De afgelopen dagen kwamen er echter meer positieve testuitslagen bij. „Inmiddels blijken zestien leden besmet met het virus”, aldus Oving vrijdagmiddag. De studenten hebben volgens de woordvoerder last van milde klachten.

In overleg met de GGD Groningen en de veiligheidsregio besloot de N.S.G. alle verenigingsactiviteiten voor onbepaalde tijd af te gelasten. „Ingrijpend”, zegt Oving. „Maar het begrip onder de leden is groot. De prioriteit ligt nu bij de veiligheid.”

Hoe het coronavirus binnen de N.S.G. zo om zich heen heeft kunnen grijpen is volgens Oving niet duidelijk. „Daarnaar loopt nog onderzoek. Zolang dat niet is afgerond, kunnen we geen mededelingen doen.”

De afgelopen drie weken stonden bij de vereniging in het teken van de introductie van eerstejaarsstudenten. De veiligheidsregio verleende de N.S.G. ontheffing voor de intro-activiteiten. Volgens Oving is het echter niet aannemelijk dat het virus zich toen heeft verspreid. „Allereerst hebben we de activiteiten flink aangepast. Zo houden we altijd een feest met de hele vereniging. Dit jaar niet.” Daarnaast waren de studenten steeds in kleine groepjes welkom. „Een bijeenkomst met alle leden hebben we nog niet gehad.”

Ook is volgens Oving tijdens streng gelet op het houden van de afstandsregel. „De sociëteitscommissie heeft erop toegezien dat leden afstand hielden. Deden ze dat niet, dan konden ze gaan.”

Omdat de afstandsregel tijdens alle activiteiten in acht is genomen, ziet de vereniging geen link tussen de corona-uitbraak en de N.S.G-bijeenkomsten. Dat toch meerdere leden besmet zijn, zou volgens de woordvoerder kunnen komen doordat studenten –los van de verenigingsactiviteiten– onderling wel contact hebben. „Daar heb je als bestuur natuurlijk geen zicht op.”

Bang dat het virus zich verder onder de N.S.G.-studenten zal verspreiden, is Oving niet. „Onze leden staan op scherp en het afgelasten van alle activiteiten geeft rust. Daarnaast staan we in nauw contact met de GGD.”

Barkruk

Ook de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi focust zich op kleinere bijeenkomsten, zegt assessor Hugo Bosland. „Alle activiteiten helemaal afgelasten willen we niet. Het is voor de mentale gezondheid van studenten goed elkaar te ontmoeten.” Afgelopen donderdag waren voor het eerst weer alle leden welkom. „We konden toen terecht in een grote kerk waardoor we de afstand toch konden houden.”

Yir’at ’Adonay, het Groningse dispuut van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R., probeert eveneens de activiteiten zoveel mogelijk binnen de geldende maatregelen door te laten gaan, zegt abactis-assessor Annelotte Coster. „We maken gebruik van extra ruimtes in onze sociëteit en werken met een limiet als het gaat om het aantal aanwezigen.”

Het afstand houden lukt op beide verenigingen redelijk. „In onze sociëteit staat bijvoorbeeld op de grond aangegeven waar de barkrukken moeten staan”, zegt Coster. Bosland: „Als iedereen op zijn plaats zit, is er geen probleem. In de pauzes is het soms wel wat lastiger de afstand altijd te houden.”