Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. „Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal. Het gaat om vier van de zeventien patiënten. De mensen om wie het gaat, testten eerder tijdens hun opname nog negatief.

De oorzaak van de besmetting wordt onderzocht. Volgens Van der Velde kan het komen door het bezoek - dat volgens hem maar mondjesmaat wordt toegelaten, maar ook kan een personeelslid de bron zijn of werd het virus door een langere incubatietijd eerder niet opgemerkt.

Van der Velde wijst erop dat in het St Jansdal het aantal coronapatiënten sowieso al langzamer terugliep dan in andere ziekenhuizen, omdat er „in de buurt een aantal haarden is”, wat zorgt voor aanhoudende instroom. Een aantal patiënten is overgebracht naar andere ziekenhuizen om de druk te verlichten. Ook zijn niet-spoedeisende operaties afgebeld.