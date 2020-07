Corona-uitbraak haalde tentoonstelling ‘Besmet!’ in

Koning Willem-Alexander opent donderdag de tentoonstelling Besmet! in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Die gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. De tentoonstelling, die eigenlijk in april zou openen, werd door de uitbraak van het coronavirus ingehaald door de actualiteit. Het museum gooide het roer om en gaf Covid-19 een prominente plek in de expositie.

Eerst wilde het museum met de tentoonstelling vooral waarschuwen voor „een mogelijke besmettelijke ziekte die ooit zou gaan uitbreken”, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook wel ‘disease X’ genoemd. „Dat konden we nu helemaal invullen met het coronavirus”, aldus het museum. „Tekstborden met uitleg over quarantaine of groepsimmuniteit hoefden ook niet meer zo uitgebreid: mensen hebben nu immers veel meer voorkennis.”

In een speciale coronazaal wordt onder andere een compilatiefilm getoond van recente beelden waarin de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus centraal staat. Ook zijn foto’s van fotograaf Annabel Jeuring te zien, die de coronatijd in Nederland vastlegde. Een tijdsbalk met daarop uitbraken van de pest, pokken, malaria, aids, en ebola plaatsen het nieuwe coronavirus in perspectief.

Verder bevat de expositie wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen en staat het museum stil bij hoe mensen vroeger omgingen met virusuitbraken en de inzichten die historische epidemieën voor de toekomst bieden. „Je zou denken dat mensen hun buik er vol van hebben, maar juist omdat ze nu van dichtbij zo’n uitbraak hebben meegemaakt, zijn ze extra geïnteresseerd in het onderwerp”, stelt het museum.

De tentoonstelling is tot 9 januari 2022 te zien.