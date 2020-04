Corona-triage moet ontslagen ic-patiënt de juiste zorg bieden

Om te zorgen dat coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care veilig en deskundig aan hun - vaak lange - herstel kunnen beginnen, is er een speciaal triageprotocol ontwikkeld. Dat is inmiddels getest en maandag officieel in gebruik genomen, meldt de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN). Het is ontwikkeld door de landelijke zorginstellingen SRN Revalidatie en TopzorgGroep, samen met de Van der Valk Hotels.

De revalidatie-, long-, ic-arts, maar ook de huisarts bepalen op basis van dit protocol of een patiënt thuis kan herstellen, eventueel extra zorg nodig heeft of dat hij wordt opgenomen in een Van der Valk-zorghotel. Deze hotelketen heeft daarvoor kamers door het hele land beschikbaar gesteld en ingericht. Die zijn met name bedoeld voor patiënten die zijn ontslagen van de ic, maar nog wel aan de monitor moeten liggen en intensieve zorg nodig hebben.

De triage moet ervoor zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt, soms op afstand via bijvoorbeeld beeldbellen, of aan het bed met de nodige beschermende maatregelen. De initiatiefnemers willen zo ook artsen en verpleegkundigen ontlasten door de zorg buiten het ziekenhuis aan te bieden.

SRN Revalidatie is een revalidatieketen met 13 vestigingen in Brabant en Zeeland. TopzorgGroep telt 15 vestigingen.