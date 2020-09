Corona treft in Amsterdam vooral Zuidoost en Nieuw-West

Geen buurt in Amsterdam wordt zo zwaar getroffen door het coronavirus als Zuidoost en Nieuw-West. Die stadsdelen hebben in de hoofdstad de meeste besmettingen. Waar dat door komt, laat de gemeente in het midden.

In Zuidoost zijn vorige week, van 31 augustus tot en met 6 september, 156 mensen positief getest. Dat komt neer op 17,4 gevallen per 10.000 inwoners in dat stadsdeel, twee keer zo veel als het aantal voor heel Amsterdam.

Een week eerder telde Zuidoost honderd nieuwe besmettingen (11,3 op 10.000 inwoners). In Nieuw-West werden vorige week 149 mensen positief getest (9,3 op 10.000), tegen 115 de week ervoor (7,2 op 10.000).

De twee stadsdelen hebben samen zo’n 40 procent van alle nieuwe coronagevallen in Amsterdam. De hoofdstad registreerde vorige week 746 positieve tests. Omgerekend zijn dat 8,5 meldingen per 10.000 Amsterdammers. Dat is bijna een derde meer dan de 564 nieuwe gevallen van een week eerder.

Amsterdam-Noord, dat door het IJ wordt gescheiden van de rest van de stad, is naar verhouding het minst getroffen. Het stadsdeel telde vorige week 54 gevallen, oftewel 5,4 op elke 10.000 inwoners.