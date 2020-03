Corona-spelregels voor veiligheid op de bouwplaats

Bouwvakkers moeten zo veel mogelijk met eigen vervoer naar het werk komen en in kleine groepen op vaste plekken werken. Ook moeten ze zo min mogelijk pauze houden in de krappe bouwkeet om verspreiding van het coronavirus op de bouwplaats te voorkomen.

Het kabinet komt na overleg met de bouw- en technieksector met spelregels voor veiligheid op de bouwplaats. Dit protocol moet ervoor zorgen dat bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan maar dit wel op een veilige manier gebeurt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Waar mogelijk moeten bouwvakkers 1,5 meter afstand van elkaar houden. In elk geval moeten ze in kleine teams op vaste locaties werken. Voor aannemers die een woonhuis verbouwen is het belangrijk dat de bewoners van dat huis in een andere ruimte zitten. De bouwvakkers noch de bewoners moeten ziek of verkouden zijn.

Bouwvakkers wordt gevraagd de koffie- en lunchpauzes zoveel mogelijk buiten door te brengen. Mocht het slecht weer zijn, moeten teams elkaar afwisselen om ervoor te zorgen dat ook in de bouwkeet, de kleine verplaatsbare kantine, afstand kan worden gehouden.

Het protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.