Corona-opvang in zalencentrum MECC wordt afgebroken

De noodopvang voor coronapatiënten in het congrescentrum MECC in Maastricht wordt afgebroken. In een grote zaal waren daar 276 bedden neergezet voor het geval ziekenhuizen zouden vollopen, maar uiteindelijk hoefde niemand er te worden opgevangen. Het MECC blijft wel beschikbaar als noodlocatie wanneer er een tweede golf coronapatiënten komt, aldus het ziekenhuis Maastricht UMC+.

De opvanglocatie was begin april in gebruik genomen. In het MECC konden Limburgers worden opgevangen bij wie het coronavirus was vastgesteld, maar die niet op een intensive care hoefden te liggen. De zaal was onderverdeeld in twaalf blokken met elk 23 bedden, met voorzieningen voor onder meer zuurstof en infuus. Elke cabine kon met een gordijntje worden afgesloten.