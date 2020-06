Corona is soms af te lezen aan het oog

Plotseling om onverklaarbare redenen een rood oog? Dat zou zomaar kunnen duiden op een coronabesmetting. Zo’n 1 tot 3 procent van de besmette mensen heeft hier last van.

Een 29-jarige vrouw bezoekt in maart een oogkliniek in de Canadese provincie Alberta vanwege een ontstoken rechteroog. Haar oog is niet alleen rood, maar scheidt ook traanvocht uit. Licht kan ze moeilijk verdragen, wat duidt op een ontsteking van het hoornvlies (keratoconjunctivitis).

De vrouw komt net terug van een vakantie in de Filippijnen. Een dag na thuiskomst krijgt ze, behalve oogontsteking, ook last van een loopneus en slijm in haar keel. Ze bezoekt de huisarts, die haar doorverwijst naar een oogkliniek. Daar krijgt ze een middel tegen herpes, maar dat slaat niet aan. Enkele testen verder blijkt ze corona te hebben. Diverse behandelaars moeten daarop twee weken in quarantaine.

„Wat deze casus zo interessant maakt, is dat de ziekte zich niet in de eerste plaats openbaarde als een luchtwegaandoening. Het probleem zat bij het oog”, zei Carlos Solarte, oogdeskundige aan de universiteit van Alberta, zondag tegen nieuwssite SciTechDaily. „Er was geen koorts en geen hoest, daarom hadden we niet het vermoeden dat dit corona kon zijn.”

Inmiddels heeft de kliniek extra voorzorgsmaatregelen genomen. Iedereen met een oogontsteking wordt nu gezien als mogelijk besmettelijk.

Oogartsen en huisartsen in Nederland zijn als het goed is op de hoogte van dit symptoom, stelt dr. Janneke van Lith-Verhoeven, oogarts aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Volgens Van Lith hebben het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het verschijnsel al in maart onder de aandacht gebracht bij de aangesloten zorgprofessionals. De website van de NHG noemt het inderdaad, naast andere (zeldzame) symptomen zoals huidafwijkingen, darmklachten en een verlies van reuk en smaak.

Van de coronapatiënten heeft 1 procent last van ontstoken ogen, stelt Van Lith. De NHG schat dit iets hoger in: 1 tot 3 procent. „De meesten van hen hebben ook andere klachten, zoals koorts, verkoudheid en een droge hoest. Ik denk dat slechts een heel klein groepje alleen maar ontstoken ogen heeft of pas later andere klachten krijgt. Maar die mensen zijn wel heel gevaarlijk, want ze bezoeken dan anderen zonder te vermoeden dat ze besmettelijk zijn.”

Het lastige van een rood oog is dat corona een van de vele mogelijke oorzaken is. Van Lith: „Jeukt het, dan denk je eerder aan hooikoorts. Zit er pus in, dan ligt een bacteriële infectie het meest voor de hand. Maar het kan ook het gevolg zijn van de griep, een flinke verkoudheid of contact met brandharen van de eikenprocessierups. Dat laatste speelt nu heel erg; hooikoorts is juist weer op zijn retour.”