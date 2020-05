„Corona-helikopter” vervoerde 68 patiënten

De Lifeliner 5, de speciaal voor coronavervoer ingerichte traumahelikopter, is vanaf vrijdag weer beschikbaar voor het reguliere vervoer van patiënten vanaf de Waddeneilanden naar het vasteland. Vanwege het dalend aantal coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig.

De coronahelikopter heeft vanaf standplaats Volkel in Brabant 66 coronapatiënten door heel Nederland en Duitsland vervoerd en twee ernstig zieke mensen die geen Covid 19-virus onder de leden hadden, aldus medisch coördinator Geert-Jan van Geffen.

De Lifeliner 5 werd beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistance toen de intensive care-afdelingen in ziekenhuizen in het zuiden van het land overvol raakten door de coronacrisis. Academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen richtte de helikopter in en zorgde voor een mobiel medisch team. Dat moest volgens Van Geffen onder moeilijke omstandigheden werken, want het team droeg in de beperkte helikopterruimte beschermende kledij en maskers. Alle patiënten zijn volgens hem „zonder noemenswaardige complicaties” overgebracht.