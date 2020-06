„Corona beperkt dekking reis- en annuleringsverzekeringen”

Verzekeraars hebben de annuleringsdekking van hun reisverzekeringen zodanig aangepast dat een nieuwe corona-uitbraak niet langer gedekt is.

Kosten voor annuleringen bij een gevreesde tweede golf van het virus worden daarom niet zomaar vergoed, waarschuwt onderzoeksbureau MoneyView na een vergelijking van polissen bij grote verzekeraars in Nederland.

Wordt een reis geannuleerd door de reisorganisatie zelf, dan heeft de consument volgens de onderzoekers nog wel recht op compensatie. Dat kan teruggave van de reissom zijn of een voucher. En als een verzekerde zelf besmet raakt met het coronavirus blijft de annuleringsdekking eveneens van toepassing. Meestal moet hiervoor een doktersverklaring kunnen worden overlegd. Volgens MoneyView is in quarantaine moeten op zichzelf geen verzekerde gebeurtenis.

Een ander gevolg van de coronacrisis kan een onverwacht ontslag zijn, merken de onderzoekers op. Ontslag van een vaste baan is bij vrijwel alle reispolissen een gedekte annuleringsreden. Bij ontslag van een tijdelijke baan ligt dit anders; bij iets meer dan de helft van de onderzochte producten was dit een verzekerde gebeurtenis.

Wie deze zomer op een buitenlandse reis wil gaan, doet er verder goed aan te kijken naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooralsnog worden buitenlandse reizen afgeraden. Het ministerie heeft in maart voor alle landen minimaal kleurcode oranje afgegeven, wat wil zeggen dat het advies is om alleen te reizen indien dit noodzakelijk is. Dit reisadvies is niet bindend, maar verzekeraars volgen het over het algemeen wel. Gaat een verzekerde op vakantie naar een land waarvoor kleurcode oranje of rood geldt, dan is er meestal geen dekking op de reis- of annuleringsverzekering, aldus MoneyView.