‘Corona-apps onvoldoende uitgewerkt vanwege onduidelijke kaders’

De voorwaarden van de overheid voor de corona-apps waren „niet duidelijk genoeg” en daardoor zijn de zeven voorstellen voor de apps „onvoldoende uitgewerkt”. De Autoriteit Persoonsgegevens komt daarom niet met een inhoudelijk oordeel over de apps.

De privacywaakhond van de overheid heeft tijdens het weekeinde gekeken naar de apps. Die moeten bijhouden met wie een coronapatiënt contact heeft gehad. Daarmee wil het kabinet proberen de verspreiding van het coronavirus te beperken en tegelijkertijd ruimte geven om het dagelijks leven te hervatten.

Volgens de Autoriteit zijn een paar belangrijke vragen niet beantwoord in de voorwaarden van de overheid. „Zo is niet duidelijk omschreven wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Is dat een private partij, een zorgpartij of een overheid?” Bovendien heeft de overheid niet duidelijk gemaakt waarom zo’n app effectiever is in dan „alternatieven die minder ingrijpend zijn”, aldus de Autoriteit.

Ook appbouwers worstelen daarmee, zij zijn volgens de waakhond „zoekende”. Daardoor gaven ze te weinig informatie aan de Autoriteit. „Zo leverden sommige appbouwers alleen informatie over hoe de app eruitziet voor gebruikers. Informatie over hoe de app ‘aan de achterkant’ werkt, lieten ze achterwege.”

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt in een verklaring: „Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen. Natuurlijk zal de AP eventuele voorstellen voor apps opnieuw beoordelen, mocht de overheid dat vragen. Maar alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter uitgewerkt zijn.”