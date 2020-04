Corona-angst voor stekende insecten is niet nodig

Er is geen enkele aanwijzing dat muggen het coronavirus van mens op mens overdragen. Ook andere stekende insecten lijken niet speciaal gevaarlijk voor de overdracht van het virus. Dat zegt entomoloog Sander Koenraadt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) woensdag.

„Het coronavirus verspreidt zich via druppels door hoesten of niezen. Daar hebben muggen niks mee te maken. Muggen zuigen wel bloed op, maar het coronavirus overleeft niet in de mug. Er is nog geen enkele mug met het virus gevonden. Een mug zou virusdrager moeten zijn om de ziekte over te dragen. Mensen hoeven nu het muggenseizoen weer aanbreekt geen angst te hebben voor muggenbeten”, aldus Koenraadt, die gespecialiseerd is in virusoverdracht door muggen.

Van andere stekende insecten, zoals horzels en dazen, is niet bekend dat ze virussen overdragen. En bijen en wespen zuigen geen bloed op, dus van die steken valt evenmin iets te vrezen op coronagebied volgens Koenraadt.

Koenraadt: „Waarom sommige virussen zoals zika en knokkelkoorts wel met muggen meeliften en andere niet is een grote vraag. Er is net een groot, vijfjarig onderzoek gestart van een aantal universiteiten en het ErasmusMC in Rotterdam naar de relatie tussen toerisme en de verspreiding van ziektes door muggen.”