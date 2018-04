Cornielje stopt als CdK Gelderland

Clemens Cornielje (VVD) stopt per 1 februari 2019 als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat heeft hij Provinciale Staten woensdag aan het begin van de maandelijkse vergadering laten weten. Cornielje is al ruim twaalf jaar commissaris in Gelderland en sinds vier jaar de langstzittende CdK van Nederland.

Cornielje is ernstig ziek, maar dat is niet de reden dat hij zijn ambt neerlegt. Hij vindt het tijd worden voor een opvolger. Doordat hij nu al aankondigt dat hij gaat stoppen, heeft de provincie volgens Cornielje ruim de tijd om naar een opvolger te zoeken. Die kan zich vanaf februari 2019 nog inwerken voordat er verkiezingen voor Provinciale Staten zijn. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, noemde die reden dinsdag ook toen hij bekendmaakte dat hij per 1 januari volgend jaar stopt.

Cornielje, bijna zestig jaar, trad in augustus 2005 aan als commissaris in zijn geboorteprovincie Gelderland. Hij is erg populair en geliefd bij de provincie. Hij kreeg een staande ovatie van de Staten nadat hij zijn besluit om te stoppen bekendmaakte. Veel partijen betreuren zijn vertrek. Ze noemen Cornielje „een bijzonder mens” en „sympathiek”. „Ongelooflijk jammer dat hij vertrekt”, twittert GroenLinks.

Cornielje bleek vorig jaar kort voor zijn herbenoeming voor de derde keer kanker te hebben. Hij noemde zijn prognose toen „heel slecht”. Desondanks droegen de Staten hem twee dagen later voor voor een nieuwe termijn. Hij zegt zich nu na behandelingen goed te voelen. „Ik ga nog niet met mijn handen over elkaar zitten”, zei hij. Cornielje heeft de afgelopen jaren het probleem van de ondermijning - criminele infiltratie van bestuurslagen - op de kaart gezet.

De Gelderse commissaris heeft de VVD laten weten dat hij in de toekomst beschikbaar is om Eerste Kamerlid te worden. De kandidaatstelling voor die zetels start in mei.