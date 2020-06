Cornelius Haga Lyceum heeft nieuw bestuur

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft weer een bestuur. Raşit Bal is aangesteld als dagelijks bestuurder en Saskia Grotenhuis is interim-directeur. De twee moeten de rust op de school herstellen en het onderwijs weer op de rit krijgen.

Bal geldt als pionier van het islamitisch onderwijs in Nederland en heeft een lange staat van dienst als docent, adviseur en directeur. Ook was hij medeoprichter en voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid. Bij het Haga Lyceum geeft hij leiding aan de staf en houdt hij toezicht op de directie.

Grotenhuis is van huis uit onderwijskundige. Zij gaat tot de zomervakantie de huidige situatie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie in kaart brengen en kijken waar de uitdagingen zitten. Dan komt ze met een voorstel voor een plan van aanpak.

Het Cornelius Haga Lyceum heeft een turbulente periode achter de rug, die uitliep op een bestuurscrisis. De rechter moest eraan te pas komen om daar een eind aan te maken.

De reuring begon vorig jaar maart, nadat de islamitische middelbare school door de inlichtingendienst AIVD ervan was beticht banden te hebben met extremistische figuren. Toenmalig directeur-bestuurder Soner Atasoy weigerde op te stappen en raakte verwikkeld in gedoe met onderwijsminister Arie Slob, de onderwijsinspectie, medebestuursleden en het stadsbestuur.