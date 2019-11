Corendon stopt met excursies met ‘dierenleed’

Reisorganisatie Corendon gooit het beleid om wat betreft dierenwelzijn. Dat betekent onder meer dat het bedrijf geen excursies en attracties meer aanbiedt waarbij direct contact is met wilde dieren, zoals dolfijnenshows.

Corendon constateert dat in veel toeristische attracties en excursies op vakantiebestemmingen dieren worden gebruikt ter vermaak van toeristen. Zij zijn zich echter vaak niet bewust van het dierenleed dat erachter schuilgaat.

Het aaien of voeren van wilde dieren kan alleen als ze zijn getraind, afgericht of gedrogeerd, aldus Corendon, een proces dat volgens het bedrijf vaak gepaard gaat met geweld en het vastbinden van de dieren. Kleine bassins waarin dolfijnen gehouden worden in dolfinaria vormen een „onnatuurlijke leefomgeving” voor de dieren, wat leidt tot „stress en abnormaal gedrag”, aldus Corendon.

Corendon heeft het nieuwe beleid opgesteld in samenwerking met dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP). De reisorganisatie neemt een jaar de tijd om het nieuwe beleid vorm te geven en een „alternatief excursieaanbod” op te stellen. Het bedrijf blijft wel excursies met gedomesticeerde dieren, zoals paarden en kamelen, aanbieden.

Dagelijks lijden er in totaal zo’n 550.000 wilde dieren voor het vermaak van toeristen, aldus Corendon en WAP. Corendon is een van de grootste reisorganisaties van Nederland. Het bedrijf verwacht dat het nieuwe beleid grote impact gaat hebben op lokale agenten, met wie Corendon dit soort excursies opstelt.