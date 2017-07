Corendon in gesprek met gasten op Kos

Reisorganisatie Corendon kijkt of gasten in zwaar beschadigde hotels op Kos terug willen naar Nederland. „Van de zestig hotels die we op Kos gecontracteerd hebben, zijn er enkele te zwaar beschadigd om nog in te verblijven”, laat een woordvoerster weten. Het is nog onduidelijk hoeveel gasten daar waren ondergebracht.

In totaal zitten ongeveer 1800 mensen via het bedrijf op het Griekse eiland. Reizigers die vanwege de aardbeving niet meer naar Kos willen afreizen, kunnen hun reis laten omboeken. „Dat doen we kosteloos, mits we een vervangende vakantie kunnen vinden”, laat de reisorganisatie weten.