Corendon haalt vakantiegangers van de Canarische Eilanden

Corendon haalt zo snel mogelijk al zijn vakantiegangers van de Canarische Eilanden. Bijna duizend vakantiegangers vliegen maandagavond of dinsdag terug. Dat heeft de reisorganisatie maandag laten weten.

Corendon zet extra vluchten in naar Amsterdam en Brussel. De vakantiegangers zijn per sms en e-mail geïnformeerd.

De reisorganisatie heeft hiertoe besloten na de maatregelen van de Spaanse overheid om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Spanje heeft maandag besloten om de grenzen te sluiten en mensen die er niet wonen niet meer toe te laten. Volgens Corendon mogen mensen nog wel het land verlaten.

Corendon-topman Steven van der Heijden: „De Spaanse lokale autoriteiten hebben in de afgelopen dagen zeer strenge maatregelen ingevoerd. Restaurants, terrassen en bars zijn gesloten, vakantiegangers mogen hun hotel niet uit en er worden boetes uitgedeeld als vakantiegangers zich toch op straat vertonen zonder geldige reden. Dit zijn geen omstandigheden meer die passen bij een onbezorgde zonvakantie. Daarnaast krijgen we ook vanuit de vakantiegangers zelf veelvuldig de vraag of ze eerder naar huis terug kunnen komen.”