Cordaid gaat bevolking Noord-Syrië helpen

Cordaid gaat ontheemden in het noorden van Syrië helpen. De Nederlandse hulporganisatie wil de getroffen bevolking helpen met voedsel, water, dekens, kleding en hygiënische voorzieningen. Aan Syriërs die de grens zijn overgestoken naar de Koerdische regio in Irak, wil Cordaid vooral gezondheidszorg verlenen, met name bedoeld voor de meest urgente gevallen.

Na de inval van het Turkse leger vorige week zijn bijna 200.000 inwoners van Noord-Syrië op de vlucht geslagen, aldus de hulporganisatie. In de Turks-Syrische grensregio wonen ongeveer 3 miljoen mensen, waarvan volgens Cordaid nu bijna de helft een of andere vorm van hulp nodig heeft.

Cordaid heeft samen met Syrische partnerorganisaties een noodplan gemaakt om de hulp zo snel mogelijk te leveren aan vluchtelingen en ontheemden die dat het hardst nodig hebben.