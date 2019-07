Cordaan liet cliënten ‘zwijgcontract’ tekenen

Zorginstelling Cordaan heeft in 2014 verstandelijk beperkte cliënten een overeenkomst laten tekenen waarin stond dat ze zich niet negatief mochten uitlaten over de organisatie.

In de overeenkomst stond ook dat de cliënten een bedrag van Cordaan kregen als ze hun mond hielden.

Dat verklaarde Cordaan-bestuurder Ronald Schmidt vrijdag in de Volkskrant. Cordaan heeft vestigingen in en bij Amsterdam.

Volgens de Volkskrant is sprake van een zwijgcontract dat Cordaan een groep verstandelijk beperkte cliënten liet tekenen over de financiële, geestelijke en fysieke mishandeling die zij jarenlang ondergingen. Schmidt spreekt overigens van een „vaststellingsovereenkomst.”

Een oud-medewerkster van Cordaan kreeg deze week een werkstraf van 200 uur. Ook moet zij schadevergoedingen aan oud-cliënten betalen.

De vrouw heeft als groepsbegeleidster tussen 2009 en 2013 cliënten gestraft, gekleineerd en gedwongen hun geld aan haar in beheer te geven, constateerde de rechtbank. Van dat geld kocht ze ook spullen voor zichzelf. Ook een collega ging in de fout, samen met haar.

De twee vrouwen zorgden voor „een onveilige en intimiderende sfeer op de groep. In die sfeer voelden de mentaal kwetsbare cliënten zich onder meer gedwongen hun pinpas en geld aan de twee vrouwen af te staan”, aldus de rechtbank.

„Behalve dat de vrouwen het geld vanuit hun functie helemaal niet móchten beheren, maakten ze van dat beheer een grote puinhoop”, constateerde de rechtbank verder. „Het management was op de groep onzichtbaar en er was nauwelijks toezicht op de werkzaamheden van de begeleidsters”, aldus de rechtbank over Cordaan.

De gezondheidsinspectie heeft geen melding over zwijgcontracten ontvangen.