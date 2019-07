Cordaan liet cliënten ‘zwijgcontract’ tekenen

Cordaan heeft in 2014 met cliënten een overeenkomst getekend, waarin stond dat zij zich niet negatief mochten uitlaten over de zorgorganisatie. In de overeenkomst stond ook dat zij een bedrag van Cordaan zouden ontvangen, waarover zij evenmin mochten reppen. Dat zegt Cordaan-bestuurder Ronald Schmidt in een interview met de Volkskrant.

Volgens de krant is sprake van een zwijgcontract dat Cordaan een groep verstandelijk beperkte cliënten heeft laten tekenen over de financiële, geestelijke en fysieke mishandeling die zij jarenlang moesten doorstaan. Schmidt neemt in het interview het woord zwijgcontract niet in de mond, maar spreekt over een ‘vaststellingsovereenkomst’.

Een oud-medewerkster van Cordaan is eerder deze week veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een taakstraf van 200 uur en schadevergoedingen aan oud-cliënten. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat zij cliënten dwong onder meer pinpassen en geld af te staan en geld van ze stal.