Convenant over steun voor het Nedersaksisch

Het Rijk en de overheden in het noordoosten van het land gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en te promoten.

Er is een convenant over getekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken met de provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel). Die partijen erkennen daarmee het Nedersaksisch als een „wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel” van de taal in Nederland.

Er is af afgesproken zich te gaan inspannen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik ervan te bevorderen. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken naar de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noordwest-Duitsland en de EU. Verder komt er jaarlijks een bijeenkomst rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Om een en ander te vieren heeft de NS zijn ‘Nedersaksische’ conducteurs gevraagd woensdag om te roepen in hun moers taal. Einde dienst? Dan zeggen de conducteurs woensdag: „Leu, wie goat op hoes an!”