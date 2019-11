Convenant over behoud Limburgs als regiotaal

Het Rijk en de provincie Limburg hebben woensdag in Venlo een overeenkomst gesloten om samen te werken aan het behoud en het stimuleren van het Limburgs als regionale taal. Het convenant werd ondertekend door minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en gedeputeerde Ger Koopmans namens de provincie Limburg.

De overeenkomst is tevens een herbevestiging van het Limburgs als zelfstandige regionale taal, van belang voor het behoud van de Limburgse cultuur en identiteit.

Het Limburgs staat onder druk, omdat steeds minder ouders hun kinderen in die streektaal opvoeden. „Het behouden van de Limburgse taalrijkdom is belangrijk voor de Limburgse gemeenschap en goed voor de taalontwikkeling van kinderen”, aldus de provincie in een verklaring.

Zo’n 70 procent van de Limburgers spreekt Limburgs. Zo’n 75 procent van de Limburgers is gehecht aan de eigen taal als onderdeel van de Limburgse identiteit.