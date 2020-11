Controles tegen criminele inmenging transportsector

Bij controles bij negentien transportbedrijven door verschillende overheidsorganisaties zijn deze week bij twaalf ondernemingen afwijkingen geconstateerd, zoals overtredingen van de wet- en regelgeving. Dat meldt de politie zondag. De controles werden gehouden vanwege een deze week begonnen offensief van overheidsorganisaties en brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) tegen criminele inmenging in de transportsector.

Op het terrein van een van de bedrijven is een vijf jaar geleden in België gestolen vrachtwagen aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht. Ook heeft de Belastingdienst voor 1,2 miljoen euro aan openstaande vorderingen geïnd bij de bezochte bedrijven. De twaalf ondernemingen waarbij afwijkingen werden vastgesteld, worden binnenkort opnieuw gecontroleerd.

Verder is bij controles door de douane op verschillende plekken 3000 liter rode diesel aangetroffen, terwijl die niet mag worden gebruikt. De diesel is in beslag genomen en er zijn boetes en naheffingen uitgedeeld van in totaal 2200 euro. Ook heeft de politie Zeeland-West-Brabant 37 transportcontroles uitgevoerd, waarbij veertig bekeuringen werden uitgeschreven voor onder meer niet handsfree bellen, het negeren van een inhaalverbod en te veel verlichting voeren.

Ook is dinsdag in verband met een onderzoek naar de handel in en het transport van verdovende middelen in St. Willebrord een woning doorzocht. De woning is van familie van de verdachte in dit onderzoek. Er werd bijna 13.000 euro aan contanten gevonden. Het geld is in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Dinsdag werd daarnaast in Zaandijk een 48-jarige man in zijn woning aangehouden. Hij wordt door de Deense autoriteiten gezocht als verdachte van betrokkenheid bij enkele transporten van cocaïne in dat land. Denemarken heeft Nederland gevraagd hem aan te houden en uit te leveren. De man riskeert in Denemarken een straf van zestien jaar.