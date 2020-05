Controle Vion Apeldoorn afgerond

De controle op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn werd woensdagavond rond 20.00 uur afgerond. Op het terrein zijn woensdag 500 werknemers gecontroleerd. Een groot deel van hen was die ochtend niet conform de coronamaatregelen in busjes naar het bedrijf gekomen, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Langs de slachterij stond een lang lint van politie- en brandweerwagens. Op het parkeerterrein binnen de hekken stond een kleine groep werknemers met blauwe mutsjes te wachten bij een rode, open tent. Ze moesten zich legitimeren en verdwenen daarna de slachterij in. Hermetisch afgesloten leek het terrein niet: vrachtwagens konden er nog gewoon vanaf. Tegen acht uur werden tafels over het terrein gedragen, was de tent ingeklapt en reden de wagens van de hulpdiensten weg.

Woensdagochtend plukte de politie in Apeldoorn 24 busjes met arbeidsmigranten van de weg. Bij zeventien busjes was het vervoer niet conform de regels die gelden vanwege het coronavirus. De inzittenden zaten te dicht op elkaar, „Maar dat moest van de baas”, zeiden ze volgens voorzitter van de veiligheidsregio Ton Heerts.

Vion moet woensdagavond onderschrijven zich vanaf nu aan de regels te houden. „Anders wordt aan werknemers een gebiedsverbod voor de slachterij opgelegd.” Het bedrijf heeft zelf volgens Heerts al aangegeven vanaf donderdag met touringcars te gaan rijden.