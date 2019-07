Controle op lozen koelwater vanwege droogte

Inspecteurs van Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn deze week begonnen met het controleren van bedrijven die koelwater lozen op rivieren en andere watergangen. Dat water mag niet te warm zijn, aangezien de watertemperatuur al oploopt door de aanhoudende droogte. Warm oppervlaktewater is een voedingsbodem voor botulisme en blauwalgen, die op verschillende plaatsen in het land al voorkomen.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag in hun droogtemonitor. Volgens de LCW is het op dit moment droger dan gemiddeld in Nederland, maar niet zo droog als vorig jaar om deze tijd. In de Achterhoek en Twente is de situatie zowel voor de landbouw als de natuur wel „kwetsbaar”, aldus de LCW.

Bedrijven hebben een vergunning nodig voor het lozen van koelwater. In die vergunning staat hoe warm het geloosde water mag zijn. Als er weinig waterafvoer is en er geen regen wordt verwacht, gaan Rijkswaterstaat en de schappen extra controleren. Op het lozen van te warm water staat een sanctie.

De LCW verwacht dat het neerslagtekort de komende twee weken zal toenemen, met name in het oosten van het land. De schappen daar melden al watergangen die zijn drooggevallen of waarin het water niet meer stroomt. Vissen worden overgezet naar dieper water als dat mogelijk is. In het westen is meer regen gevallen en daar is het nog wat natter. Van verzilting door indringend zeewater is nog geen sprake.

Ook de waterstand van de grote rivieren is volgens de LCW lager dan gemiddeld. Omdat het in België ook droog is, mogen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen alleen schepen met een beperkte diepgang varen.